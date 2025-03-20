Брат напавшего на «Крокус» террориста оказался воевавшим в Сирии боевиком ИГ

Адвокат Власов: Брат напавшего на «Крокус» террориста Мирзоева воевал в Сирии

Начало событий в новости Напавшие на «Крокус» террористы планировали скрыться на Украине

Старший брат напавшего на концертный зал «Крокус сити холл» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) воевал в Сирии на стороне запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Власов.

По его словам, боевик ИГ был ликвидирован во время боевых действий. Под его влиянием младший Мирзоев заинтересовался радикальным религиозным учением и вступил в тематический чат Telegram. Там с ним связался один из лидеров радикалов и предложил за деньги совершить теракт в Москве.

Мирзоев перебрался в столицу из Новосибирска, где успел поработать таксистом.

Террористы перед нападением на «Крокус сити холл» рассматривали возможность совершения теракта на Красной площади и в московской синагоге. А после преступления в подмосковном концертном зале намеревались скрыться на Украине.