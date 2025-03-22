Испытания китайского танка с шестью стволами сняли на фото

РГ: В сети появилась фотография танка из Китая с шестиствольной пушкой

В социальных сетях появилась фотография необычной версии китайского экспортного танка VT-4. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на образце вместо 125-мм пушки установлено короткое орудие, имеющее несколько стволов. Как пишет издание, речь может идти о модификации шестиствольного 30-мм орудия АО-18 с вращающимся блоком стволов, которые используются в корабельных зенитных установках АК-306.

Уточняется, что такие установки способны сбивать цели, находящиеся в воздухе на расстоянии до 4000 метров, а морские и наземные — до 5000 метров.

Ранее в Китае заметили боевые машины пехоты (БМП) с «мангалами». Машины Type 04А оснастили решетчатыми козырьками для защиты башни.