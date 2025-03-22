Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:45, 22 марта 2025Наука и техника

Испытания китайского танка с шестью стволами сняли на фото

РГ: В сети появилась фотография танка из Китая с шестиствольной пушкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото.

Архивное фото.. Andrey Titov / Business Online

В социальных сетях появилась фотография необычной версии китайского экспортного танка VT-4. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на образце вместо 125-мм пушки установлено короткое орудие, имеющее несколько стволов. Как пишет издание, речь может идти о модификации шестиствольного 30-мм орудия АО-18 с вращающимся блоком стволов, которые используются в корабельных зенитных установках АК-306.

Уточняется, что такие установки способны сбивать цели, находящиеся в воздухе на расстоянии до 4000 метров, а морские и наземные — до 5000 метров.

Ранее в Китае заметили боевые машины пехоты (БМП) с «мангалами». Машины Type 04А оснастили решетчатыми козырьками для защиты башни.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа заявил о согласии властей Украины на выборы

    Уиткофф раскрыл реакцию Путина на сигнал Трампа о желании восстановить отношения

    В Петербурге фитнес-клубу пригрозили делом из-за рекомендации буркини вместо бикини

    Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

    В ЕС подняли вопрос о влиянии США на европейские СМИ через программу USAID

    Испытания китайского танка с шестью стволами сняли на фото

    В Британии выступили против идеи отправки войск на Украину

    В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

    Военный эксперт сообщил о начале боев за Красное Первое Харьковской области

    Россиянин сломал девушке позвоночник за выгул собак без намордников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше