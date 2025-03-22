Кириленко рассказал об отношении в США к отстранению российских спортсменов

Кириленко: В США интересуются, когда российские команды вернутся на старты

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об отношении в США к отстранению российских спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат».

Кириленко заявил, что во время его нахождения в США многие интересовались, как дела в России. «Главный момент, конечно, связан с тем, что многие ждут, когда наши команды вернутся на международные старты», — отметил он.

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила недопуск российских сборных и клубов до мая 2025 года. Впервые команды были отстранены в марте 2022-го.

В начале 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).