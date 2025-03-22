Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 22 марта 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Белой Церкви

Представители ПЦУ захватили Свято-Пантелеимоновский храм УПЦ в Белой Церкви
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Пантелеимоновский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь. Об этом сообщили в Telegram-канале Управлении Белоцерковской епархии УПЦ.

«После окончания комендантского часа представители ПЦУ проникли на территорию Свято-Пантелеимоновского храма и, повредив замок боковой двери, проникли в храм», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что захват храма происходил при поддержке городских властей и в присутствии представителей правоохранительных органов. Кроме того, руководство Белой Церкви даже способствовало перерегистрации уставных документов Свято-Пантелеимоновского храма, указывают в публикации.

Ранее стало известно о назначении Виктора Еленского главой Государственной службы республики по этнополитике и свободе совести. На этой должности он станет ответственным в том числе за ликвидацию УПЦ.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России заявили о праве на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

    Автобус с десятками российских туристов перевернулся в Таиланде и попал на видео

    Положение украинских беженцев в Британии резко ухудшилось

    Канадский игрок «Салавата Юлаева» установил рекорд КХЛ

    Экс-премьер Украины заявил о намерении властей удержаться «на штыках»

    Российская балерина лишилась 18 миллионов рублей из-за мошенника

    Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте на Украине

    Первую успешную посадку российского истребителя Су-34 «на брюхо» сняли на видео

    Известный профессор назвал бредом слова Макрона и Стармера о России

    Арестованные в Москве смогут заказать красную икру в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше