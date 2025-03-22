На Украине ужесточили контроль границы с двумя странами

Погранслужба Украины: Контроль границы с Венгрией и Румынией ужесточен

Пограничная служба Украины ужесточила контроль на границе с Венгрией и Румынией в Закарпатье. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«Ужесточен контроль в Закарпатье: для охраны границы задействовали дополнительные силы. Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией», — указано в публикации.

При этом для патрулирования границы планируется использовать беспилотники и пилотируемую авиацию. Как предполагается, эти меры снизят количество правонарушений и позволят быстро реагировать на угрозы безопасности.

Конкретные причины ужесточения контроля в Погранслужбе Украины не назвали. Однако именно этот участок границы, как считается, используют для нелегального выезда из страны.

В конце февраля украинские пограничники остановили автобус с 16 пассажирами на украино-венгерской границе. Как стало известно, они пытались незаконно выехать с Украины.