На ЗАЭС ответили на заявления о возможной передаче контроля над станцией

Представитель ЗАЭС Яшина: Станция принадлежит только России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) принадлежит только России. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией», — подчеркнула представитель ЗАЭС.

Яшина ответила на заявления о возможной передаче украинским руководством контроля над ЗАЭС администрации президента США Дональда Трампа и подчеркнула, что объект функционирует в правовом поле России. Она добавила, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина за эксплуатацию станции отвечает соответствующее акционерное общество.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике заявило, что на Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС. Как утверждается, таким образом Трамп пытается понять, как можно воздействовать на Киев.