Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 22 марта 2025Бывший СССР

На ЗАЭС ответили на заявления о возможной передаче контроля над станцией

Представитель ЗАЭС Яшина: Станция принадлежит только России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) принадлежит только России. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно. Станция принадлежит Российской Федерации и управляется нами, контролируется Россией», — подчеркнула представитель ЗАЭС.

Яшина ответила на заявления о возможной передаче украинским руководством контроля над ЗАЭС администрации президента США Дональда Трампа и подчеркнула, что объект функционирует в правовом поле России. Она добавила, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина за эксплуатацию станции отвечает соответствующее акционерное общество.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике заявило, что на Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС. Как утверждается, таким образом Трамп пытается понять, как можно воздействовать на Киев.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России заявили о праве на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

    Стримера Mellstroy вызвали на допрос в посольство России

    Российского футбольного арбитра заподозрили в мошенничестве

    В России заметили изменение отношения США к событиям на Украине

    Стала известна судьба пропавшего на Филиппинах без вести россиянина

    Блогерша описала жизнь мексиканцев фразой «завидуют россиянам»

    Блогеры не исполнили данное спасшему сотни людей гардеробщику «Крокуса» обещание

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на белгородском направлении

    На ЗАЭС ответили на заявления о возможной передаче контроля над станцией

    Россиянин затолкал двух коров на заднее сиденье «Волги» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше