На западе Украины загорелся ж/д вокзал

В Здолбунове Ровенской области загорелся железнодорожный вокзал

В городе Здолбунов Ровенской области загорелся железнодорожный вокзал. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что причина масштабного пожара неизвестна. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Краматорске был нанесен удар по зданию, где ранее располагалось подразделение Службы безопасности Украины (СБУ).

До того сообщалось, что Украина взяла на себя ответственность за удар по Энгельсу. Атака привела к пожару на территории аэродрома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию жителей из близлежащего к нему населенного пункта.