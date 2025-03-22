На западе Украины загорелся ж/д вокзал

В городе Здолбунов Ровенской области загорелся железнодорожный вокзал. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что причина масштабного пожара неизвестна. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Другие подробности произошедшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Краматорске был нанесен удар по зданию, где ранее располагалось подразделение Службы безопасности Украины (СБУ).
До того сообщалось, что Украина взяла на себя ответственность за удар по Энгельсу. Атака привела к пожару на территории аэродрома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию жителей из близлежащего к нему населенного пункта.