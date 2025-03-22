Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:57, 22 марта 2025Бывший СССР

На западе Украины загорелся ж/д вокзал

В Здолбунове Ровенской области загорелся железнодорожный вокзал
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В городе Здолбунов Ровенской области загорелся железнодорожный вокзал. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что причина масштабного пожара неизвестна. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Краматорске был нанесен удар по зданию, где ранее располагалось подразделение Службы безопасности Украины (СБУ).

До того сообщалось, что Украина взяла на себя ответственность за удар по Энгельсу. Атака привела к пожару на территории аэродрома, из-за чего пришлось проводить эвакуацию жителей из близлежащего к нему населенного пункта.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    На западе Украины загорелся ж/д вокзал

    Над участниками протеста в Стамбуле распылили газ

    Мэр Анкары назвал протестующих в Стамбуле детьми

    Жители Сумской области грабили дома курян в оккупированных ВСУ селах

    Фанаты «Партизана» и ЦСКА скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче

    Уиткофф признал критическое положение украинских военных в Курской области

    Россиянка пострадала в результате атаки украинского БПЛА

    Солдат ВСУ снял видео бегства из Курской области

    Реактивный самолет взорвался на авиашоу в ЮАР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше