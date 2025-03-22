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23:32, 22 марта 2025Мир

На Западе усомнились в возможности Британии предоставить Украине помощь

Unherd: Премьер Британии Стармер не сможет предоставить Украине обещанную помощь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Великобритания не обладает необходимым количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине военную помощь в обещанном премьер-министром Киром Стармером объеме. Об этом пишет портал Unherd.

Отмечается, что Лондон в настоящее время не имеет возможности эффективно задействовать свои ресурсы ни на воде, ни в воздухе. По данным портала, высокопоставленные военные предупреждали Стармера о том, что армия Британии слишком мала, «чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

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