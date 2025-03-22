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10:46, 22 марта 2025Спорт

Назван способ избавиться от жира в проблемных зонах

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: andreonegin / Shutterstock / Fotodom

Эксперты клиники Майо назвали способ избавиться от жира в проблемных зонах. Их данные приводит Men Today.

Ученые рекомендовали выполнять приседания с подъемом на носки, приседания с подъемом коленей, статическое приседание с махами руками, приседания с прыжками, выпад в сторону и мах рукой, а также упражнение «Альпинист прогулка». Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, поставить правую ногу рядом с правой стопой, а затем поставить левую ногу рядом с левой стопой.

Ученые заявили, что регулярная физическая активность укрепляет мышцы и повышает выносливость. Отмечается, что нагрузки посылают кислород и питательные вещества в ткани и помогают сердечно-сосудистой системе работать более эффективно.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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