Назван способ избавиться от жира в проблемных зонах

Эксперты клиники Майо назвали способ избавиться от жира в проблемных зонах. Их данные приводит Men Today.

Ученые рекомендовали выполнять приседания с подъемом на носки, приседания с подъемом коленей, статическое приседание с махами руками, приседания с прыжками, выпад в сторону и мах рукой, а также упражнение «Альпинист прогулка». Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, поставить правую ногу рядом с правой стопой, а затем поставить левую ногу рядом с левой стопой.

Ученые заявили, что регулярная физическая активность укрепляет мышцы и повышает выносливость. Отмечается, что нагрузки посылают кислород и питательные вещества в ткани и помогают сердечно-сосудистой системе работать более эффективно.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.