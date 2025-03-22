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06:57, 22 марта 2025Бывший СССР

Очевидец рассказал об «обрядах посвящения» в украинских нацбатах с пытками на камеру

Очевидец Солуянов: Боевики украинских нацбатальонов пытали людей в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Боевики украинских нацбатальонов проводили «обряды посвящения» с пытками людей. Об этом РИА Новости рассказал очевидец из Украинска в Донецкой народной республике (ДНР) Леонид Солуянов.

Он отметил, что преступления снимали на камеру, чтобы впоследствии использовать это в качестве компромата и заставлять боевиков выполнять любые приказы.

«Их же все преступления фиксировали на камеру. Они делают все, что им говорят. (...) Каждый на крючке подвешен. Поэтому они такое и творят. Им терять нечего», — объяснил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что в селах Луганской народной республики (ЛНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытали мирных жителей. По его данным, известно о таком случае в селе Новолюбовка. Там нашли гражданского, который был замучен военнослужащими ВСУ.

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