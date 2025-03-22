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20:49, 22 марта 2025Мир

Одна страна Запада назвала условие согласия на членство Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия против членства Украины в ЕС до решения проблем Закарпатья
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Закарпатье

Закарпатье. Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия будет и далее выступать против членства Украины в Европейском союзе (ЕС) до решения проблем венгерского национального меньшинства Закарпатья. Об этом заявил глава МИД восточноевропейской республики Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

«Сегодня мы обсудили по телефону с моей новой австрийской коллегой продолжающиеся нарушения прав венгерской общины в Закарпатье и интеграционные усилия Украины (...) Ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Также уточняется, что Сийярто обсудил эту ситуацию со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер. Он поблагодарил ее за усилия по решению этой проблемы, но подчеркнул, что Украина до сих пор отказывается ее решать.

Ранее пограничная служба Украины ужесточила контроль на границе с Венгрией и Румынией в Закарпатье. При этом для патрулирования границы планируется использовать беспилотники и пилотируемую авиацию. Как предполагается, эти меры снизят количество правонарушений и позволят быстро реагировать на угрозы безопасности.

Вот это да!
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