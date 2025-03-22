Погоню российского беспилотника за украинским дроном сняли на видео

Появилось видео погони российского беспилотника за украинским дроном Лелека

В сети появилось видео погони российского коптера за украинским разведывательным дроном «Лелека». На кадры обратил внимание военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как беспилотник пытается догнать и атаковать цель. Через несколько десятков секунд цель, на крыльях которой по-английски написано «Армия дронов», была поражена.

Утверждается, что перехват совершил оператор дрона, служащий в отряде морской пехоты на херсонском направлении у Днепра.

В октябре 2024 года операторы дронов Южной группировки российских войск рассказали, что начали применять сети для перехвата квадрокоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе перехвата дрон подлетает к аппарату противника сверху и сбрасывает на него сеть. Из-за опутывания несущих винтов нейтрализованный беспилотник падает. За два месяца таким способом удалось обезвредить 560 разведывательных и ударных дронов противника.