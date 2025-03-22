Положение украинских беженцев в Британии резко ухудшилось

Telegraph: Почти половина украинцев в Британии лишились шанса найти работу

После того как в Великобритании отменили выдачу виз по программе Homes for Ukraine, 41 процент украинских беженцев лишились шанса найти новую работу. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Кроме того, 22 процента и 26 процентов пожаловались, что им не продлили их трудовые договоры и соглашения об аренде жилья соответственно. Еще 24 процента не смогли заключить новый договор аренды. В то же время 94 процента намерены снова подать запрос на продление визы. Дело в том, что у 74 процентов украинских беженцев она истекает до середины лета этого года.

Ранее сообщалось, что власти Германии рассматривают вопрос о лишении украинских беженцев социальных пособий или сокращении этих выплат. Соответствующий вопрос запланировали обсудить члены фракций ХДС/ХСС и СДПГ. Поводом для его рассмотрения стало желание германских политиков сэкономить бюджетные средства. Кроме того, Берлин надеется таким образом подтолкнуть украинцев к поиску работы или возвращению на родину.

