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01:10, 22 марта 2025Россия

Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА в Ростове-на-Дону

Слюсарь: В Ростове двое пострадавших доставляются в больницу с резаными ранами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Двое пострадавших от взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) жителя дома в Ростове-на-Дону доставляются в больницу с резаными ранами. Подробности о состоянии россиян в Telegram-канале раскрыл врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте», — уточнил он.

Ранее Слюсарь рассказал о пострадавших в ходе атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку. Слюсарь подчеркнул, что дроны были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах региона.

Также появились кадры момента попадания одного из беспилотников в многоэтажный дом Ростова-на-Дону. Беспилотник попал на уровне 17 этажа ЖК «Свобода», расположенного по адресу улица Горсоветская, 49/1.

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