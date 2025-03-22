Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА в Ростове-на-Дону

Слюсарь: В Ростове двое пострадавших доставляются в больницу с резаными ранами

Двое пострадавших от взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) жителя дома в Ростове-на-Дону доставляются в больницу с резаными ранами. Подробности о состоянии россиян в Telegram-канале раскрыл врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте», — уточнил он.

Ранее Слюсарь рассказал о пострадавших в ходе атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку. Слюсарь подчеркнул, что дроны были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах региона.

Также появились кадры момента попадания одного из беспилотников в многоэтажный дом Ростова-на-Дону. Беспилотник попал на уровне 17 этажа ЖК «Свобода», расположенного по адресу улица Горсоветская, 49/1.