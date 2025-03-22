Раскрыта причина кончины актрисы Ларисы Голубкиной

Shot: Актриса Лариса Голубкина не выжила из-за рака крови третьей стадии

Актриса Лариса Голубкина не выжила из-за рака крови третьей стадии. Причину кончины артистки раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка боролась с болезнью до последнего. В декабре она прошла курс химиотерапии, однако уже в следующем месяце ее экстренно госпитализировали.

Голубкина быстро теряла вес и жаловалась на сильные боли. Сначала она использовала инвалидное кресло, а позже и вовсе перестала вставать с кровати. Последние месяцы за актрисой ухаживала сиделка.

Отмечается, что Голубкиной делали сильные обезболивающие уколы. Ситуацию осложняли пролежни, более того, артистка могла почти ничего не есть.

У звезды «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» остановилось сердце 22 марта. Артистке было 85 лет.