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12:41, 22 марта 2025Культура

Раскрыта причина кончины актрисы Ларисы Голубкиной

Shot: Актриса Лариса Голубкина не выжила из-за рака крови третьей стадии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актриса Лариса Голубкина не выжила из-за рака крови третьей стадии. Причину кончины артистки раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка боролась с болезнью до последнего. В декабре она прошла курс химиотерапии, однако уже в следующем месяце ее экстренно госпитализировали.

Голубкина быстро теряла вес и жаловалась на сильные боли. Сначала она использовала инвалидное кресло, а позже и вовсе перестала вставать с кровати. Последние месяцы за актрисой ухаживала сиделка.

Отмечается, что Голубкиной делали сильные обезболивающие уколы. Ситуацию осложняли пролежни, более того, артистка могла почти ничего не есть.

У звезды «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» остановилось сердце 22 марта. Артистке было 85 лет.

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