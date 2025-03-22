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10:40, 22 марта 2025Мир

Россия предупредила Японию о последствиях размещения американских ракет

МИД предупредил Японию о последствиях в случае размещения ракет США
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия примет меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. Об этом заявила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева, передает РИА Новости.

По ее словам, Токио неоднократно предупреждали о последствиях наращивания военно-технического сотрудничества с Западом.

«Если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, мы будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России», — заявила Воробьева.

Ответные меры, по ее словам, проработают в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами государства.

Ранее в МИД России предупредили Японию о контрмерах в ответ на поддержку Украины. 3 марта министру иностранных дел Японии, послу Токио на Украине, а также еще семи гражданам азиатской страны запретили въезд в Россию.

Вот это да!
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