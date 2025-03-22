Россия предупредила Японию о последствиях размещения американских ракет

Россия примет меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. Об этом заявила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева, передает РИА Новости.
По ее словам, Токио неоднократно предупреждали о последствиях наращивания военно-технического сотрудничества с Западом.
«Если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, мы будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России», — заявила Воробьева.
Ответные меры, по ее словам, проработают в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами государства.
Ранее в МИД России предупредили Японию о контрмерах в ответ на поддержку Украины. 3 марта министру иностранных дел Японии, послу Токио на Украине, а также еще семи гражданам азиатской страны запретили въезд в Россию.