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19:53, 22 марта 2025Путешествия

Россиянка назвала пять рассмешивших ее блюд в Египте

Алина Черненко

Фото: Katerininamd / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Египте и назвала пять удививших и рассмешивших ее блюд, приготовленных местными жителями. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Иногда я гадаю: египтяне меня обманывают или просто не знают, как надо готовить? Но чаще всего мне кажется, что они просто не понимают устройство наших желудков и вкусовых рецепторов», — призналась блогерша.

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Первое блюдо, о котором рассказала россиянка, — роллы «Филадельфия». Они были завернуты в нори, и у каждого была своя начинка: крабовые палочки с огурцом, колбаса с кетчупом, твердый сыр с майонезом и другие продукты.

Второе блюдо, удивившее путешественницу, — чизкейк, который сотрудники кофейни сначала хранили в морозилке, а потом подогрели в микроволновке. «Я пробую кусочек и понимаю, что он… горячий. А в центре — очень холодный, почти каменный <…> Еще никогда в жизни я не ела такого глупого десерта», — поразилась она.

Коновалова также отметила, что египтяне считают пиццей любую лепешку, запеченную с остатками обеденных салатов, в молочные коктейли добавляют кислые фрукты, а в ресторанах Каира подают жареных голубей.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла несколько способов отбиться от «прилипчивых» продавцов в Египте. Секреты ей раскрыл местный погонщик верблюдов.

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