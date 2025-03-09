Россиянка раскрыла способы отбиться от «прилипчивых» египтян на отдыхе

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Египте и раскрыла несколько способов отбиться от «прилипчивых» продавцов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что раньше она всегда вежливо улыбалась предлагающим товар торговцам и говорила: «Спасибо, не нужно». Но это не работало, египтяне всегда начинали уговаривать ее и предлагать меньшую цену.

Тогда путешественница решила узнать у погонщика верблюдов, как туристам отказываться от предложений назойливых продавцов, чтобы их не обижать. Он ответил, что первый способ — сказать на английском no money («нет денег») или на арабском la shukran («нет, спасибо»), а затем просто идти дальше, не вступая в дальнейший контакт.

Второй способ — не смотреть в сторону продавцов. «Хозяин верблюда сказал мне: "Вы же, русские, обычно не улыбаетесь просто так, да? Если ты смотришь на моего верблюда и улыбаешься — значит, покататься хочешь. А если идешь мимо и даже не взглянешь, значит, тебе ничего не надо"», — процитировала египтянина Коновалова.

Кроме того, путешественница рассказала, что в некоторых египетских отелях возле стойки выдачи полотенец есть красные флажки. «Если вы его возьмете и прицепите к своему зонтику или шезлонгу, продавцы потеряют право к вам обращаться», — добавила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша развенчала несколько популярных мифов о Египте. По ее словам, даже если женщина поедет в эту страну одна, то похищать ее вряд ли станут.

