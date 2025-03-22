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21:20, 22 марта 2025Бывший СССР

Российские военные показали уничтожение миной подвала с бойцами ВСУ

RT: Российские военные показали уничтожение миной подвала с бойцами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие 1009-го мотострелкового полка показали уничтожение противотанковой миной подвала с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области. Видеозапись есть в распоряжении RT.

«К ТМ-62 привязывается граната или тротил на шнуре. Боец подбегает к вражескому укрепу, забрасывает ее в цель и отбегает», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России сбили средствами противовоздушной обороны истребитель МиГ-29 ВСУ. Дополнительных подробностей о районе поражения самолета пока не сообщается. Также были сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

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