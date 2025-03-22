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18:24, 22 марта 2025Россия

Российские военные сбили еще один беспилотник ВСУ над Крымом

Минобороны: Российские средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Крымом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные уничтожили еще один украинский беспилотник над Крымом. Об этом в субботу, 22 марта, Минобороны сообщило в своем Telegram.

По данным ведомства, российские средства ПВО перехватили беспилотник в пять часов вечера. Его успешно уничтожили.

Насколько известно, это уже второй украинский дрон, сбитый в небе над Крымом в этот день. Первый дрон российские военные заметили еще около 12 часов дня.

Также военные с помощью средств ПВО сбили истребитель МиГ-29. В Минобороны не привели дополнительных подробностей по удару. При этом там отметили, что уничтожены еще пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего в ночь на 22 марта средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА. Больше всего сбито над Воронежской областью — 12 беспилотников. Затем в Белгородской области ликвидировали 11 дронов. Также шесть БПЛА перехвачено над Волгоградской областью, три — над Астраханской, еще по одному беспилотнику — над Брянской и Самарской областями. Тем временем семь дронов сбито над акваторией Черного моря, а еще один — над Азовским морем.

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