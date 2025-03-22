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13:20, 22 марта 2025Россия

Российские военные сбили БПЛА Украины над Крымом

Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом. Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в российском регионе ближе к 12 часам дня сработали системы ПВО. Именно они сбили беспилотник Украины в небе над Крымом.

Ранее российские военные с помощью средств ПВО сбили истребитель МиГ-29. В Минобороны не привели дополнительных подробностей по удару по истребителю ВСУ, однако там отметили, что уничтожены еще пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В оборонном ведомстве также рассказали, что в ночь на 22 марта средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА. Больше всего сбито над Воронежской областью — 12 беспилотников. Затем в Белгородской области ликвидировали 11 дронов. Также шесть БПЛА перехвачено над Волгоградской областью, три — над Астраханской, еще по одному беспилотнику — над Брянской и Самарской областями. Тем временем семь дронов сбито над акваторией Черного моря, а еще один — над Азовским морем.

Помимо этого, как стало известно, ВСУ предприняли попытку атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области с помощью беспилотников. Как позже сообщил врио главы российского региона Юрий Слюсарь, после отражения атаки обломки БПЛА самолетного типа оказались на проезжей части.

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