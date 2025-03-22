В Ростовской области обломки беспилотника упали на дорогу

Слюсарь: В Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги

В результате отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сальске Ростовской области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа упали на проезжую часть дороги. О последствиях в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«В ближайших строениях повреждено остекление. По оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, следы возгорания отсутствуют», — уточнил он.

Ранее появилась информация о мощном взрыве над Ростовом-на-Дону. Выяснилось, что беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа. В результате ЧП пострадали два человека, их госпитализировали с резаными ранами.

Также стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области с помощью беспилотников. Местные жители утверждают, что слышали громкие хлопки, сопровождающиеся вспышками.