Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:23, 22 марта 2025Россия

В Ростовской области обломки беспилотника упали на дорогу

Слюсарь: В Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В результате отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сальске Ростовской области обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа упали на проезжую часть дороги. О последствиях в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«В ближайших строениях повреждено остекление. По оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, следы возгорания отсутствуют», — уточнил он.

Ранее появилась информация о мощном взрыве над Ростовом-на-Дону. Выяснилось, что беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа. В результате ЧП пострадали два человека, их госпитализировали с резаными ранами.

Также стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области с помощью беспилотников. Местные жители утверждают, что слышали громкие хлопки, сопровождающиеся вспышками.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа заявил о согласии властей Украины на выборы

    Уиткофф назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа

    Спецпосланник Трампа назвал «центральный вопрос» конфликта на Украине

    Марочко сообщил о давлении российских военных на ВСУ в Харьковской области

    Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

    В Ростовской области обломки беспилотника упали на дорогу

    Спецпосланник Трампа оценил условия России для прекращения огня на Украине

    Уиткофф рассказал о мольбах Путина за Трампа после покушения

    Спецпосланник Трампа назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море

    Спецпосланник Трампа рассказал о признании Зеленского о НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше