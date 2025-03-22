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21:04, 22 марта 2025Россия

Российским автомобилистам захотели разрешить проезд в водоохранных зонах

В России захотели разрешить проезд автомобилей в водоохранных зонах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Автомобилистам захотели разрешить проезд по временным дорогам в водоохранных зонах России, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение. Соответствующая запись появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной Думы.

«(Законопроект) разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что инициатива направлена на решение проблем, возникающих при строительстве кемпингов и капсульных гостиниц. В частности, из-за отсутствия дорог усложняется транспортировка стройматериалов. В случае принятия закона, автомобили смогут проезжать по временным дорогам на территории водоохранных зон.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) и Минюст России подготовили законопроект о признании цифровой валюты имуществом и вещественным доказательством.

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