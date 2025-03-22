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08:27, 22 марта 2025Бывший СССР

Российский боец назвал место переброски солдат ВСУ из Курской области

РИА Новости: Части ВСУ перебросили из Курской области под Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

«Очень много» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области перебросили на покровское направление. Об этом рассказал командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов, его слова приводит РИА Новости.

«Противник сопротивляется интенсивно, насколько известно нам по данным, которые нам передают, сюда очень много подразделений перевели с Курского направления — боеспособных на данном этапе», — сообщил он.

По словам Мартьянова, на данном участке противник «еще силен». «Пока, чтобы он куда-то бежал, мы этого не наблюдаем», — добавил российский боец.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Уточняется, что они направлялись на боевые позиции. Вместе с ними ликвидировали экипаж бронетехники, которая туда доставляла женщин-военных.

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