Российский боец назвал место переброски солдат ВСУ из Курской области

«Очень много» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области перебросили на покровское направление. Об этом рассказал командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов, его слова приводит РИА Новости.
«Противник сопротивляется интенсивно, насколько известно нам по данным, которые нам передают, сюда очень много подразделений перевели с Курского направления — боеспособных на данном этапе», — сообщил он.
По словам Мартьянова, на данном участке противник «еще силен». «Пока, чтобы он куда-то бежал, мы этого не наблюдаем», — добавил российский боец.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Уточняется, что они направлялись на боевые позиции. Вместе с ними ликвидировали экипаж бронетехники, которая туда доставляла женщин-военных.