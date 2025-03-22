Ростовские власти раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на регион

Врио губернатора Слюсарь: Ночью ВСУ атаковали Ростов и Сальск

В ночь на субботу, 22 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область. Подробности удара раскрыл врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что атаке подверглись Ростов и Сальск, а также Миллеровский, Чертковской и Шолоховский районы. В результате действий противника пострадал многоэтажный дом в Ростове — выбило стекла в шести квартирах и рамы на нескольких этажах. Двое жильцов получили ранения и были госпитализированы, еще нескольким людям оказали медицинскую помощь на месте.

В Сальске при падении беспилотника были повреждены магазин, художественный музей и многоквартирный дом. По данным оперативных служб, никто не пострадал. «Сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — пообещал Слюсарь.

Ранее появилась информация о мощном взрыве над Ростовом-на-Дону. Выяснилось, что беспилотник врезался в здание ЖК «Свобода» на уровне 17 этажа.

Помимо этого, ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Сальском районе с помощью беспилотников. Местные жители утверждают, что слышали громкие хлопки, сопровождающиеся вспышками.