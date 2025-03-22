В России высказались о сигнале Трампа к восстановлению отношений

Сенатор Джабаров: Если отношения РФ и США улучшатся, то в мире будет спокойнее

Если отношения России и США улучшатся, то в мире будет спокойнее, считает первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о сигнале президента США Дональда Трампа к восстановлению отношений с Москвой.

«В этом мире ничего невозможного нет. Я имею в виду политический мир. Было бы здорово, если бы наши отношения стали налаживаться. Но я уверен, что это не будет за счет каких-то уступок со стороны России. Компромиссы — да. Взаимный учет интересов каждой страны — тоже да. Этот путь нужно пройти с большим терпением. Потому что шаг за шагом надо очищать российско-американские отношения от всех сорняков, которые выросли за эти почти 30 лет», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, если у Трампа есть желание восстановить отношения с Россией, то Москва поддержит его.

Я думаю, что это будет взаимное желание лидеров двух сверхдержав найти общий язык и восстановить мировое спокойствие Владимир Джабаров первый зампред международного комитета Совета Федерации

«Сейчас все, что творит Европа — эти истерики, слова о мобилизации и подготовке к будущему конфликту с Россией, эта пена уляжется, уйдет. Потому что не Европа определяет судьбу мира, а такие державы как Россия, США, Китай и Индия», — заключил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

