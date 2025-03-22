Стали известны цели израильских ракет на юге Ливана

TOI: Армия Израиля начала бить ракетами по южным районам Ливана

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщило издание The Times of Israel (TOI).

Отмечается, что этому предшествовала атака на северный израильский приграничный поселок Метула. С территории Ливана по нему выпустили шесть ракет. Три из них перехватили средства противовоздушной обороны. Сразу после этого израильские военные обстреляли место запуска ракет, а затем нанесли серию авиаударов по десяткам пусковых установок «Хезболлы».

В начале марта 2025 года новый глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил год войны с ХАМАС и Ираном.

В конце февраля Израиль ударил по Ливану во время похорон экс-генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тогда министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «Хезболла» будет «совершенствоваться в похоронах», а ЦАХАЛ — одерживать победы.