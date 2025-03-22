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12:40, 22 марта 2025Россия

Трампу напомнили об уникальности России

Депутат крымского парламента Константинов: Трампу надо шире взглянуть на Россию
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ценность России не только в ее территории, но также в чистой воде и чистом разуме. Об этом заявил депутат крымского парламента Владимир Константинов, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о том, что территориальный фактор обязывает Вашингтон вести дела с РФ. Российского парламентария процитировал ТАСС.

Константинов считает, что главе Белого дома нужно шире взглянуть на Россию, так как Москве и Вашингтону есть о чем говорить и вместе искать точки соприкосновения. Рассуждая об уникальности России, депутат заявил, что ее взгляд на мироустройство человека может быть интересен людям, ищущим выход из тупика, в котором они оказались, отойдя от традиционных ценностей.

Ранее президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций в отношении России.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Трампа посетить Россию, чтобы «понять ее ментальность». Законодатель считает, что визит глав Белого дома в РФ мог бы положить «конец политике ненависти и разобщения».

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