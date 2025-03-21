Трамп высказался о новых санкциях против России

Трамп уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций в отношении России на фоне ее ударов по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну они воюют друг против друга», — отметил глава государства. При этом он выразил уверенность, что будет достигнуто прекращение огня «во многих сферах».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные санкции против России должны сохраняться до компенсации ущерба Украине. Он призвал европейские страны увеличить санкционное давление на Москву.