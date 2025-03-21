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21:09, 21 марта 2025Мир

Трамп высказался о новых санкциях против России

Трамп уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он вводить санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций в отношении России на фоне ее ударов по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну они воюют друг против друга», — отметил глава государства. При этом он выразил уверенность, что будет достигнуто прекращение огня «во многих сферах».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные санкции против России должны сохраняться до компенсации ущерба Украине. Он призвал европейские страны увеличить санкционное давление на Москву.

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