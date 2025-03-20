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17:34, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условия Украины для снятия международных санкций

Зеленский: Санкции против России должны сохраняться до компенсации ущерба
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Juliane Sonntag / Imago / Globallookpress.com

Международные санкции против России должны сохраняться до компенсации ущерба Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Я призываю вас продолжать сражаться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность», — высказался политик.

Зеленский назвал в выступлении на заседании Европейского совета вывод Вооруженных сил России и материальную компенсацию в качестве условий Украины для снятия международных санкций. По его словам, страны Европейского союза должны увеличить санкционное давление на Москву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать антироссийские санкции при одном условии. Он отметил, что на ограничения следует смотреть с новой точки зрения.

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