Зеленский назвал условия Украины для снятия международных санкций

Зеленский: Санкции против России должны сохраняться до компенсации ущерба

Международные санкции против России должны сохраняться до компенсации ущерба Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Я призываю вас продолжать сражаться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность», — высказался политик.

Зеленский назвал в выступлении на заседании Европейского совета вывод Вооруженных сил России и материальную компенсацию в качестве условий Украины для снятия международных санкций. По его словам, страны Европейского союза должны увеличить санкционное давление на Москву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать антироссийские санкции при одном условии. Он отметил, что на ограничения следует смотреть с новой точки зрения.