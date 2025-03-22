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12:30, 22 марта 2025Экономика

В Германии раскритиковали антироссийские санкции

Депутат Европарламента Бауземер: Санкции против РФ разрушают экономику Германии
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Антироссийские санкции нанесли урон экономике Германии, и поэтому от них пора отказаться. Это констатировал депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Арно Бауземер, его процитировало ТАСС.

В частности, он обратил внимание на волну банкротств, которая прокатилась по предприятиям сельского хозяйства. Несмотря на это, в ФРГ остается много верящих, что введение новых рестрикций ударит по России. Однако, если тарифы на удобрения вступят в силу, то от этого вновь пострадают немецкие фермеры. Их издержки вырастут, и они переложат их на потребителей.

«Мы видим, что Россия экономически никак не пострадала, но наша экономика очень сильно пострадала от этих санкций. И это должно прекратиться», — сказал депутат.

До этого член бундестага Германии от «Левой Партии» Кристиан Герке обратился к правительству с вопросом о возможности возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В свою очередь член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок поднял вопрос о возможности блокирования европейских санкций против России.

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