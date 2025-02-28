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06:30, 28 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Германии подняли вопрос о возможность блокировать санкции ЕС против России

В бундестаге подняли вопрос о возможности блокировать санкции ЕС против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поднял вопрос о возможности Берлина блокировать введение Евросоюзом (ЕС) санкций против России и Китая. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

«Рассматривало ли федеральное правительство — что, на мой взгляд, целесообразно — вопрос о том, может ли оно принять меры для противодействия санкциям ЕС, введенным против России и Китая, например, в случае возможного форс-мажора, стихийных бедствий, внутренних беспорядков или введения США высоких тарифов на товары немецкого производства, для защиты экономики Германии и благополучия немецкого народа, (...) и есть ли у федерального правительства возможность заблокировать пакеты санкций, как это происходит, например, в Венгрии или Словакии?» — говорилось в запросе Науйока.

Ответ на запрос парламентария предоставила парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Сюзанна Бауманн. Она подчеркнула, что при рассмотрении санкций учитывается их влияние на экономику Евросоюза.

«Федеральное правительство ведет диалог с немецкой промышленностью по этому вопросу. Европейский союз единогласно принимает решение о санкциях» — сообщила Бауманн.

Ранее на этой неделе в связи с третьей годовщиной начала боевых действий на Украине Евросоюз и Великобритания ввели новые пакеты санкций против России. При этом британский премьер Кир Стармер назвал новые ограничения самыми крупными с февраля 2022 года.

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