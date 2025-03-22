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00:32, 22 марта 2025Бывший СССР

В Киеве после атаки дронов загорелся дом

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в четырехэтажном доме после атаки дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве после атаки беспилотников загорелся четырехэтажный дом. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло в результате падения обломков дрона. Пожар вспыхнул на четвертом этаже дома, расположенного в Подольском районе столицы.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Позднее военкоры сообщили о подлете ударных дронов «Герань» к зданию Верховной Рады в украинской столице. Эту информацию подтвердили местные власти.

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