В Киеве после атаки дронов загорелся дом

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в четырехэтажном доме после атаки дронов

В Киеве после атаки беспилотников загорелся четырехэтажный дом. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло в результате падения обломков дрона. Пожар вспыхнул на четвертом этаже дома, расположенного в Подольском районе столицы.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Позднее военкоры сообщили о подлете ударных дронов «Герань» к зданию Верховной Рады в украинской столице. Эту информацию подтвердили местные власти.