RusVesna: Дроны «Герань» летят к зданию Верховной Рады в Киеве

Ударные дроны «Герань» летят к зданию Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Сейчас в украинской столице слышны стрельба и взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что БПЛА направляются в центр города.

Ранее 21 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. По его словам, прозвучало по меньшей мере шесть громких хлопков, также были слышны звуки стрельбы. «Это работа мобильных групп ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям», — пояснил он.