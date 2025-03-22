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19:40, 22 марта 2025Наука и техника

В Китае разработали средство для резки подводных кабелей

SCMP: Китай разработал устройство для резки самых защищенных подводных кабелей
Кирилл Луцюк

Фото: Laiotz / Shutterstock / Fotodom

Китай разработал компактное глубоководное устройство, с помощью которого могут быть разрезаны самые защищенные в мире подводные линии связи и электропередачи. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Отмечается, что это событие может кардинально изменить расстановку сил в мировом океане. Кроме того, это первый случай, когда государство официально заявляет, что у него есть инструмент, способный вывести из строя подводные сети, критически важные для мировой экономики.

Устройство, разработанное в Китае, может резать линии на глубине до четырех километров. Оно может обнаруживать бронированные кабели, покрытые слоями стали, резины и полимерных оболочек. Таким образом в распоряжении КНР появился аппарат, который может дестабилизировать глобальные коммуникации во время геополитического кризиса.

Ранее выяснилось, что страны НАТО не могут доказать, что к повреждениям кабелей в Балтийском море причастна Россия. За последние полтора года в этом море произошли четыре крупных инцидента.

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