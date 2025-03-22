В Крыму заявили о «фантастических изменениях» в составе России

Глава парламента Крыма Константинов: Российский Крым удивит украинцев

Крым в составе России претерпел «фантастические изменения». Об этом глава парламента республики Владимир Константинов заявил РИА Новости.

Так парламентарий ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму в последние 11 лет. Лидер назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у его жителей «нет заработных плат».

По словам Константинова, российский Крым удивит украинцев. «Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, — отметил он. — Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнает полуостров».

Ранее заявление украинского лидера прокомментировал депутат парламента Крыма, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко. По его словам, за последние годы туристическая инфраструктура полуострова значительно преобразилась.