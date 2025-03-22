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10:39, 22 марта 2025Мир

В МИД выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии

МИД: Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в Азии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins

Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом РИА Новости сообщила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

По словам спикера, Запад принял целенаправленный курс на «натофикацию» Азии. В ходе учений отрабатываются сценарии вплоть до военных интервенций и ведения «тотальной войны».

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Воробьева выразила беспокойство, что в регионе «видны попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие ударных военно-воздушных сил» стран альянса.

Одним из ярых сторонников этого курса выступает Япония. «Наблюдаем увеличение интенсивности совместных учений Токио с внерегиональными европейскими странами», — отметила представитель МИД.

Российские власти же «в целях укрепления мира и стабильности» наращивают в Азии кооперацию с партнерами, в том числе с Китаем.

Ранее в Совбезе РФ заявили о милитаризации Европы. Для наращивания вооружений там используют тезис о «российской агрессии».

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