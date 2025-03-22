Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 22 марта 2025Мир

В России заявили о милитаризации Европы

Яковенко: Европа использует тезис о российской агрессии для милитаризации
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) используют тезис о «российской агрессии» для милитаризации и возвращения в предвоенное состояние. Об этом в интервью РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Об этом говорят планы перевооружения в ЕС, причем в долг и в нарушение послевоенного "общественного договора" о социально ориентированной экономике. Назад в будущее!», — сказал он.

По его словам, агрессивная риторика европейцев стирает грань между ЕС и НАТО. При этом сам альянс все больше превращается в «бизнес-проект для расширения американского военно-промышленного комплекса» за счет Европы, которая повысит свои расходы на оборону.

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил о «впавшей в безумие» Европе. «Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика — это настоящее погружение в безумие», — подчеркнул он.

    Обсудить
    Последние новости

    Сигнал Путину и подарок для Трампа. О чем еще спецпосланник президента США Уиткофф рассказал по итогам поездок в Россию и Украину?

    Статую Уэйна Гретцки в Канаде закидали фекалиями

    Стали известны подробности непростых поисков застрявшего в подводной пещере дайвера

    На Западе назвали самую большую угрозу миру на Украине

    Названы организаторы теракта в «Крокусе»

    СК сообщил об организаторах теракта в «Крокусе»

    В Крыму заявили о «фантастических изменениях» в составе России

    Погоню российского беспилотника за украинским дроном сняли на видео

    Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

    В США рассказали о реакции ВСУ на операцию «Поток» в Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше