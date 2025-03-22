Яковенко: Европа использует тезис о российской агрессии для милитаризации

Страны Европейского союза (ЕС) используют тезис о «российской агрессии» для милитаризации и возвращения в предвоенное состояние. Об этом в интервью РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Об этом говорят планы перевооружения в ЕС, причем в долг и в нарушение послевоенного "общественного договора" о социально ориентированной экономике. Назад в будущее!», — сказал он.

По его словам, агрессивная риторика европейцев стирает грань между ЕС и НАТО. При этом сам альянс все больше превращается в «бизнес-проект для расширения американского военно-промышленного комплекса» за счет Европы, которая повысит свои расходы на оборону.

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил о «впавшей в безумие» Европе. «Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика — это настоящее погружение в безумие», — подчеркнул он.