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06:15, 22 марта 2025Мир

В Польше обвинили «путинских диверсантов» в пожаре

Причиной пожара в выставочном центре Варшавы назвали путинских диверсантов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Agnieszka Pazdykiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press

В пожаре, который произошел в выставочном центре в Варшаве, обвинили «путинских диверсантов». Об этом сообщает польский портал NCZAS INFO.

Пожар начался в полупустом павильоне. После того, как пожарные потушили огонь, выяснилось, что причиной возгорания стал оставленный арендаторами строительный мусор. В результате пожара никто не пострадал. Политик из партии «Конфедерация» Павел Усядек, однако, успел обвинить в случившемся российских диверсантов.

«Чаще всего россияне вербуют украинских иммигрантов. В прошлом году двое молодых украинцев подожгли магазин IKEA в Вильнюсе, и они также готовились к подобной атаке в Риге. Мы пока не знаем, есть ли у этих поджогов что-то общее. Однако мы живем в то время, когда наш враг, Россия, может использовать иммигрантов, чтобы действовать против нас», — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения РФ в поджоге IKEA в Вильнюсе. «Это же абсурд полный. Если есть какие-то данные, какие-то факты, хотя бы что-то — ознакомьте с ними», — заявила дипломат.

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