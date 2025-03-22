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20:14, 22 марта 2025Бывший СССР

В России отреагировали на ужесточение погранрежима Прибалтикой

Ведерников: Эстония и Латвия выстрелили себе в ногу ужесточением погранрежима
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Последние решения Латвии и Эстонии по ужесточению пограничного режима с Россией осложнили жизнь их собственным гражданам. Об этом заявил губернатор приграничной Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«По сути, соседи в очередной раз выстрелили себе в ногу, причем дважды. Осложнили жизнь релокантов (...) и своих граждан, у которых в России есть родственники», — прокомментировал он изменения погранрежима в Прибалтике.

Так губернатор отреагировал на закрытие Латвией двух пропускных пунктов для пешеходов и велосипедистов и на временное прекращение работы российско-эстонского погранперехода в Нарве с 30 апреля и 3 мая. Кроме того, в Эстонии заявили об отказе признавать небиометрические российские загранпаспорта с 31 марта.

При этом решения эстонского и латвийского руководства, по мнению Михаила Ведерникова, могут стать причиной возвращения соотечественников из этих стран в Россию. «Возвращайтесь домой», — этой фразой закончил губернатор свой пост.

Ранее стало известно, что решение Эстонии не признавать небиометрические российские загранпаспорта связано с вопросами безопасности. При этом сделать биометрический документ станет обязательным и для живущих в стране россиян с видом на жительство.

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