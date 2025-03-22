В США предрекли доллару потерю статуса из-за Трампа

FT: Доллар может утратить статус мировой валюты из-за политики Трампа

Доллар США может утратить статус мировой валюты из-за политики американского президента Дональда Трампа. С таким прогнозом выступил американский экономист Барри Эйхенгрин в статье для газеты Financial Times (FT).

«Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — подчеркнул автор. Он предрек доллару падение из-за действий Трампа по пересмотру отношений с другими странами и ценностей в экономике.

Эйхенгрин отметил, что обычно экономисты объясняют значимость доллара для мировой экономики долей США в мировом ВВП, а также объемом американских финансовых рынков. В противовес он предположил, что роль валюты на мировом финансовом рынке обусловлена существующими институтами и господствующими ценностями.

Ранее Трамп высказался о законопроектах о криптовалютах в США. Он также пообещал стать «первым криптопрезидентом» Штатов.