Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:01, 8 марта 2025Мир

Трамп высказался о законопроектах о криптовалютах в США

Трамп выразил надежду, что законопроекты о криптовалютах примут до августа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что до августа текущего года Конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. Об этом политик заявил во время выступления на первом саммите Белого дома по цифровым валютам, пишет РИА Новости.

«Хочу выразить свою решительную поддержку усилиям законодателей в Конгрессе, которые работают над законопроектами, обеспечивающими нормативную определенность для стейблкоинов, обеспеченных долларом, и рынка цифровых активов», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также пообещал стать «первым криптопрезидентом» Штатов. В своем указе, подписанном в первую неделю на посту главы США, политик подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов в секторах экономики.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина. Кроме этого, журналисты подсчитали, что криптовалютный проект президента США с момента запуска мемкоина TRUMP принес ему 350 миллионов долларов.

    Обсудить
    Последние новости

    В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине

    Трамп высказался о законопроектах о криптовалютах в США

    Момент водружения флага России в Николаевке попал на видео

    ВС России взяли в плен издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ

    Опубликованы кадры освобождения Андреевки

    Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии

    В США заявили о потере ВСУ одного технического преимущества перед ВС России

    Иран резко начал наращивать влияние в Дагестане

    ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС России польского наемника

    Названы последствия неудачного запуска корабля Starship

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше