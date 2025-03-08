Трамп высказался о законопроектах о криптовалютах в США

Трамп выразил надежду, что законопроекты о криптовалютах примут до августа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что до августа текущего года Конгресс примет законопроекты, регулирующие криптовалюты и другие цифровые активы в стране. Об этом политик заявил во время выступления на первом саммите Белого дома по цифровым валютам, пишет РИА Новости.

«Хочу выразить свою решительную поддержку усилиям законодателей в Конгрессе, которые работают над законопроектами, обеспечивающими нормативную определенность для стейблкоинов, обеспеченных долларом, и рынка цифровых активов», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также пообещал стать «первым криптопрезидентом» Штатов. В своем указе, подписанном в первую неделю на посту главы США, политик подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов в секторах экономики.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина. Кроме этого, журналисты подсчитали, что криптовалютный проект президента США с момента запуска мемкоина TRUMP принес ему 350 миллионов долларов.