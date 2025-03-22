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08:47, 22 марта 2025Мир

В США рассказали о реакции ВСУ на операцию «Поток» в Судже

WSJ: Операция «Поток» под Суджей вызвала панику в рядах ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Операция «Поток» Российской армии, в ходе которой солдаты прошли по газопроводу под Суджей, вызвала панику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Ситуация уже была критической. Российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины заявила, что предотвратила попытку [наступления]. Солдаты заявили, что это вызвало панику», — указано в материале.

Отмечается, что итогом этой паники стали приказы нескольких полевых командиров об отступлении до получения дальнейших распоряжений от руководства армии.

Ранее российский генерал Андрей Гурулев перечислил составляющие успеха операции «Поток» под Суджей. «Это уже совсем другой уровень подготовки и понимания. Мы научились воевать», — отметил он.

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