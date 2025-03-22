В террористических атаках в Нигере нашли украинский след

Journal du Niger: Террористы в Нигере ведут обстрелы из украинских минометов

Террористы в Нигере, состоящие в организации «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), ведут обстрелы позиций армии из украинских минометов. Об «украинском следе» со ссылкой на военный источник рассказал Journal du Niger.

«17 марта повстанцы JNIM обстреляли позиции Нигера из минометов недалеко от населенного пункта Макалонди в регионе Тиллабери. Спустя два дня аналогичные нападения произошли на военную базу возле деревни Мосипага в том же районе. Эти атаки стали первым примером применения украинских минометов против солдат Нигера», — указано в сообщении.

Отмечается, что на позициях террористов военные нашли минометы М120 «Молот» и инструкцию по применению на украинском языке. Авторы статьи также задаются вопросом относительно того, каким образом украинское оружие могло оказаться в Нигере.

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