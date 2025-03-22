Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 22 марта 2025Мир

В террористических атаках в Нигере нашли украинский след

Journal du Niger: Террористы в Нигере ведут обстрелы из украинских минометов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Afolabi So / IMAGO / Matrix Images / Global Look Press

Террористы в Нигере, состоящие в организации «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), ведут обстрелы позиций армии из украинских минометов. Об «украинском следе» со ссылкой на военный источник рассказал Journal du Niger.

«17 марта повстанцы JNIM обстреляли позиции Нигера из минометов недалеко от населенного пункта Макалонди в регионе Тиллабери. Спустя два дня аналогичные нападения произошли на военную базу возле деревни Мосипага в том же районе. Эти атаки стали первым примером применения украинских минометов против солдат Нигера», — указано в сообщении.

Отмечается, что на позициях террористов военные нашли минометы М120 «Молот» и инструкцию по применению на украинском языке. Авторы статьи также задаются вопросом относительно того, каким образом украинское оружие могло оказаться в Нигере.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе (АС). Он не получил приглашение на саммит АС, но ему разрешили выступить на нем дистанционно, что вызвало протесты среди представителей нескольких стран.

    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове рассказали о пострадавших в ходе атаки ВСУ

    В террористических атаках в Нигере нашли украинский след

    Назван тип атаковавшего многоэтажку в Ростове дрона ВСУ

    Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада

    Россиян предупредили о способе мошенников украсть данные со смартфона

    Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА в Ростове-на-Дону

    Трамп высказался об обсуждении с Путиным крайнего срока прекращения огня на Украине

    В Польше назвали мирное соглашение с Россией невыгодным для Украины

    Чудом выживший под прямым огнем террористов в «Крокусе» рассказал о спасении

    НАСА недоплатила застрявшим на МКС астронавтам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше