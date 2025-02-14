RFI: Желание Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты

Желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на саммите Африканского союза (АС) стало причиной протестов среди делегатов. Об этом сообщает французская радиостанция RFI.

Утверждается, что украинский лидер по-прежнему пытается добиться расположения лидеров стран Африки. Он не получил приглашение на саммит АС, но ему разрешили выступить на нем дистанционно, что вызвало протесты среди представителей нескольких стран, включая Анголу.

По словам одного из источников, ангольский президент Жоау Лоуренсу не хочет начинать свой первый день в должности председателя организации с выступления Зеленского. «Это невозможно», — подчеркнул он.

Ранее директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что представители стран Запада и Украины в попытках противодействовать влиянию России в странах Африки не брезгуют даже открытым шантажом африканцев.