Внешность участников конкурса красоты для мужчин рассмешила зрителей

Внешность участников мужского конкурса красоты в Камбодже рассмешила зрителей

Участники конкурса красоты для мужчин в Камбодже стали сенсацией в интернете из-за внешности. Об этом пишет Oddity Central.

Популярный в стране конкурс «Мистер и мисс Мажестик» в этом году получил внимание СМИ по всему миру из-за необычных участников-мужчин. Снимки кандидатов на титул «Мистер Мажестик» стали вирусными в социальных сетях. 17 камбоджийцев, покрытые маслом и усыпанные хлопьями из золотой фольги, рассмешили зрителей своей непримечательной внешностью. Большая часть участников продемонстрировала отсутствие заметной спортивной формы и мышечного рельефа, а главный кандидат на победу, Лай Тай, и вовсе страдает косоглазием.

Несмотря на свой очевидный физический недостаток, Тай набрал наибольшее количество голосов, он появился на рекламных фотографиях главного спонсора и будет представлять Камбоджу на международном конкурсе «Мистер Вселенная». После волны недоумения организаторы конкурса объяснили людям, что для конкурса важна не только физическая красота, а главным образом уверенность и таланты конкурсантов.

Ранее победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала о необычном случае во время репетиций к финалу конкурса «Мисс Вселенная». Однажды она уснула под роялем вместе с тремя другими участницами — главными красавицами Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.