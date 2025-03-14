Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:58, 14 марта 2025Из жизни

Самая красивая девушка России уснула под роялем в обнимку с главной красавицей Белоруссии

«Мисс Россия» Алексеева рассказала, как уснула под роялем на «Мисс Вселенная»
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Валентина Алексеева

Валентина Алексеева. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала о необычном случае во время репетиций к финалу конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам самой красивой девушки России, из-за плохой организации участницы часто приезжали на репетиции и часами сидели за кулисами без дела, пока на сцене решались технические вопросы. При этом из-за плотной программы они не высыпались. Как оказалось, однажды Алексеева с еще тремя участницами — главными красавицами Казахстана, Белоруссии и Узбекистана — уснула под роялем.

«Там был такой рояль за кулисами, и мы были такие уставшие, такие вымотанные уже этим конкурсом. Это был конец конкурса, всем хотелось домой. [...] И мы уснули под роялем. Чтобы нас не нашли и нас не трогали. [...] Мы просто вот так вот сложились, все обнялись и спим мы под этим роялем. Это было так удобно. Это были такие ценные просто минуты сна. Я прям помню, как я обняла Мадину, и мы спали», — рассказала девушка.

Участницы так крепко спали, что чуть не остались в здании после того, как все ушли. Их разбудила представительница ОАЭ, которая тоже говорила по-русски. «У нее вот такие вот глаза. И она нам говорит, девочки, вы чего, вы вообще нормально? Вы что тут делаете? Там уже все уже в автобусе, все уже собираются ехать», — описала ситуацию Алексеева. Девушка также отметила, что никто из организаторов не заметил их отсутствия. «Мы бы там спали до следующего дня финала», — сказала она.

Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
6 октября 2024
Названа самая красивая девушка мира. Как на «Мисс Вселенная» выступила Россия и какие скандалы случились на конкурсе?
Названа самая красивая девушка мира. Как на «Мисс Вселенная» выступила Россия и какие скандалы случились на конкурсе?
17 ноября 2024

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева не стала самой красивой девушкой планеты, но попала в топ-12 финалисток одного из самых престижных конкурсов в мире «Мисс вселенная». Всего в проходившем в Мексике финале конкурса приняли участие 125 представительниц разных стран.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Путиным

    Посольство России назвало приговор финского суда Тордену «позорным судилищем»

    Журналиста Аксенова признали иноагентом

    Россиянам назвали тревожные симптомы начавшейся мочекаменной болезни

    Ликвидацией УПЦ займется называвший православных священников «фээсбэшными попами»

    В США нашли способ защиты биткоин-резерва

    Самая красивая девушка России уснула под роялем в обнимку с главной красавицей Белоруссии

    Apple призвали извиниться перед пользователями

    В Британии задержали Вячеслава Платона за отмывание денег

    Трамп вызвал гнев у американских ветеранов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше