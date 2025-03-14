Самая красивая девушка России уснула под роялем в обнимку с главной красавицей Белоруссии

«Мисс Россия» Алексеева рассказала, как уснула под роялем на «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала о необычном случае во время репетиций к финалу конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам самой красивой девушки России, из-за плохой организации участницы часто приезжали на репетиции и часами сидели за кулисами без дела, пока на сцене решались технические вопросы. При этом из-за плотной программы они не высыпались. Как оказалось, однажды Алексеева с еще тремя участницами — главными красавицами Казахстана, Белоруссии и Узбекистана — уснула под роялем.

«Там был такой рояль за кулисами, и мы были такие уставшие, такие вымотанные уже этим конкурсом. Это был конец конкурса, всем хотелось домой. [...] И мы уснули под роялем. Чтобы нас не нашли и нас не трогали. [...] Мы просто вот так вот сложились, все обнялись и спим мы под этим роялем. Это было так удобно. Это были такие ценные просто минуты сна. Я прям помню, как я обняла Мадину, и мы спали», — рассказала девушка.

Участницы так крепко спали, что чуть не остались в здании после того, как все ушли. Их разбудила представительница ОАЭ, которая тоже говорила по-русски. «У нее вот такие вот глаза. И она нам говорит, девочки, вы чего, вы вообще нормально? Вы что тут делаете? Там уже все уже в автобусе, все уже собираются ехать», — описала ситуацию Алексеева. Девушка также отметила, что никто из организаторов не заметил их отсутствия. «Мы бы там спали до следующего дня финала», — сказала она.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева не стала самой красивой девушкой планеты, но попала в топ-12 финалисток одного из самых престижных конкурсов в мире «Мисс вселенная». Всего в проходившем в Мексике финале конкурса приняли участие 125 представительниц разных стран.