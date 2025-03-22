Врач раскрыл последствия разового запоя

Психолог Антипов: Разовый запой может вызвать алкогольную кому

Аддиктолог, клинический психолог клинико-реабилитационного центра «Эдельвейс» Антон Антипов рассказал, к каким последствиям приводит разовый запой. Их доктор раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, запой может спровоцировать проблемы с печенью, неврологические расстройства, ухудшение памяти, гастрит, сбои в сердечном ритме, а также алкогольную кому. «При разовом запое у людей могут развиться тревожность, агрессия или депрессия. Употребление алкоголя в больших дозах иногда связывают с высоким уровнем стресса, и для некоторых злоупотребление становится нормой для снятия напряжения. Это создает замкнутый круг, где алкоголь становится средством бегства от реальности», — добавил психолог.

Антипов отметил, что, если запои становятся регулярными, алкоголь может стать причиной жировой дистрофии печени, алкогольного гепатита и цирроза, а также инсульта. Кроме того, постоянные запои ухудшают взаимопонимание с близкими и создают проблемы в рабочих отношениях, подчеркнул специалист.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов предупредил об опасности антиалкогольных капельниц. По его словам, они могут вызвать анафилактический шок.