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12:47, 22 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл на границу ДНР

Зеленский прибыл на границу ДНР и Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на границу Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Благодарю всех, кто помогает Украине», — заявил политик.

Зеленский посетил импровизированный мемориал с знаками воюющих в ДНР бригад Вооруженных сил Украины, организованный возле стелы у административной границы ДНР, и постоял у памятного знака в честь основателя батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Коцюбайло. Также он сфотографировался с бойцами ВСУ.

Ранее Зеленский признал неизбежность обсуждения территориального вопроса на будущих переговорах по Украине. Политик назвал вопрос «чувствительным».

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