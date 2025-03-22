Зеленский прибыл на границу ДНР и Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на границу Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Благодарю всех, кто помогает Украине», — заявил политик.

Зеленский посетил импровизированный мемориал с знаками воюющих в ДНР бригад Вооруженных сил Украины, организованный возле стелы у административной границы ДНР, и постоял у памятного знака в честь основателя батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Коцюбайло. Также он сфотографировался с бойцами ВСУ.

Ранее Зеленский признал неизбежность обсуждения территориального вопроса на будущих переговорах по Украине. Политик назвал вопрос «чувствительным».