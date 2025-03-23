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17:14, 23 марта 2025Мир

Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей

Арестованного мэра Стамбула Имамоглу отстранили от исполнения обязанностей
Алина Черненко

Фото: Murad Sezer / Reuters

Арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу отстранили от исполнения обязанностей. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Турции в соцсети X.

В источнике говорится, что Имамоглу был отстранен в качестве временной меры, согласно статье 127 Конституции Турции, пункта 47 Закона о муниципалитетах номер 5393.

Мэра Стамбула арестовали в воскресенье, 23 марта. Ранее его задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам Имамоглу отверг обвинения в связях с террористическими организациями. Он обратился к своим сторонникам и призвал их не грустить, не унывать и не терять надежды.

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